В Ростове трое сотрудников уклонились от уплаты налогов на 482 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя и двух генеральных директоров коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
Фигуранты подозреваются в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере (пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в период с января 2021 года по март 2024 года подозреваемые использовали схему «дробления бизнеса»: единую деятельность основной компании разделили между подконтрольными юридическими лицами со специальными налоговыми режимами. Путем внесения ложных сведений в декларации по НДС, налогу на прибыль и расчёты по страховым взносам они уклонились от уплаты более 482 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и сбора доказательственной базы.