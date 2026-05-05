Сергей Безруков станет официальным голосом выставки «Великая Всероссийская»

«Мы восхищается и гордимся развитием Нижнего Новгорода, постоянно взаимодействуем с его музейным сообществом. И один из таких примеров — наша грядущая выставка, посвященная вашему юбилею. Выставка 1896 года была событием мирового масштаба. Она сконцентрировала огромное количество потенциалов. На ней работали самые лучшие художники и архитекторы страны — Шехтель, Шухов. Померанцев, Бенуа. Эта выставка подарила нам знаменитое панно Врубеля, а также все то, что было представлено в огромном художественном павильоне, где был представлен художественный потенциал страны. А для нашего музея этот юбилей — повод вспомнить нижегородскую фотографию того времени. Тогда в городе работало 10 ателье, знаменитые фото-художники Максим Дмитриев и Андрей Карелин, чью выставку мы недавно показали выставку в Санкт -Петербурге, и она имела огромный резонанс. Важно то, что всероссийская выставка стала одним из центров зарождения российской фотографии. А Андрей Дмитриев, который построил свой павильон на выставке, запечатлел её всю — его работы и станут частью нашего выставочного проекта. “Россия 1896”. Он расскажет о Нижнем Новгороде и других городах того времени. Это будет очень интересно», — отметил директор музея.