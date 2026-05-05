Российский актер Сергей Безруков станет официальным голосом выставки «Великая Всероссийская». Об этом стало известно на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.
Историческая справедливость.
Выставка «Великая Всероссийская» откроется 29 мая в культурном центре «Пакгаузы» и станет ключевым событием к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.
«Этот проект станет ключевым в жизни нашего города в 2026 году, а также будет интересен всему культурному сообществу страны, — рассказал губернатор Глеб Никитин. — Выставка, о которой он расскажет, была главной выставкой имперского периода, которая впоследствии реинкарнировалась в рамках ВДНХ. А сейчас мы переживаем третий период этой реинкарнации и демонстрируем достижения уже современной России».
Глава региона отметил, что ни одна из выставок в истории России не получила такого отражения в СМИ и отклика в России, как та, что прошла в Нижнем Новгороде в 1896 году.
«Именно поэтому она получила название великой, в рекордные строки для нее было построено 170 павильонов, в которых были представлены все главные явления в культуре и технологиях — в том числе Шуховская башня, приёмник Попова. Тогда же был организован городской музей, коллекция которого стала основой для двух наших ведущих музеев — историко-архитектурного музея-заповедника и художественного музея. В городе пошел электрический трамвай, был построен фуникулер, открылся городской театр, — напомнил Глеб Никитин. — Это была всероссийская стройка, масштаб которой можно сравнить с тем, как недавно люди готовились к Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу. Долгое время такое грандиозное событие не получало грандиозного освещения в масштабах страны, но в Нижнем Новгороде его не забыли. Задача нашего проекта — восстановить историческую справедливость и показать связь эпох, то, как идеи того времени продолжают работать сегодня, проследить линию развития от первых инженерных прорывов до дня сегодняшнего».
Разработка концепции выставки шла около двух лет. Авторы покажут, какой путь инженерная мысль страны прошла за 130 лет. К открытию выставки также будут переизданы книга главного ее исследователя Татьяны Виноградовой «Глазами очевидца» и репринтное издание «Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде».
Губернатор отметил, что масштабный юбилей выставки станет шагом к созданию новых музейных проектов в регионе. Они расскажут о техническом потенциале и изобретателях нижегородской земли. Сейчас обсуждается создание музея нижегородского изобретательства и музея информационных технологий, а также центра «Столица русского изобретательства». Для региона важно и то, что посетителями выставки в этом году смогут стать гости ЦИПРа. А в городе появится новый арт-объект — огромный макет выставки 1896 года. В дни работы экспозиции он будет располагаться на Стрелке, а потом его перенесут в Парк 1 мая, который 130 лет назад был одной из знаковых локаций выставки.
Родной человек.
По видеосвязи присоединился к конференции художественный руководитель Московского губернского театра и МХАТа имени Максима Горького Сергей Безруков. Артист рассказал, что станет официальным голосом проекта, для которого запишет аудиогид. Свой интерес к проекту Сергей Безруков объяснил тем, что считает себя практически нижегородцем.
«У меня много родни на нижегородской земле. Посмотрите — за моей спиной в кабинете у меня висит фотография вида Макарьевского монастыря и Волги, — поделился актер. — Горький я знаю с детства и с радостью вижу, как он преобразился в последнее время. Я заново влюбился в родной город! Сегодня он живет насыщенной жизнью и я очень рад участвовать в новом культурном проекте не просто как приглашенный актер, а как земляк. Я всегда чувствую, что я в Нижнем — родной человек, чувствую особое отношение нижегородцев к себе. Такую связь с Родиной невозможно разрушить. Да, я москвич, но душа моя в Нижнем Новгороде и Лыскове, оттуда родом моя мама. А мой дедушка Степан был извозчиком — он по замерзшей Волге возил товары по всей округе».
От и до.
Выставка затронет не только Нижний Новгород, но и другие регионы. Ей будут посвящены события в разных городах. Так, к примеру, в Санкт-Петербурге пройдет отдельная выставка фотографии, рассказывающая о событиях 130 летней давности. О проекте рассказал генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО» Захар Коловский.
«Мы восхищается и гордимся развитием Нижнего Новгорода, постоянно взаимодействуем с его музейным сообществом. И один из таких примеров — наша грядущая выставка, посвященная вашему юбилею. Выставка 1896 года была событием мирового масштаба. Она сконцентрировала огромное количество потенциалов. На ней работали самые лучшие художники и архитекторы страны — Шехтель, Шухов. Померанцев, Бенуа. Эта выставка подарила нам знаменитое панно Врубеля, а также все то, что было представлено в огромном художественном павильоне, где был представлен художественный потенциал страны. А для нашего музея этот юбилей — повод вспомнить нижегородскую фотографию того времени. Тогда в городе работало 10 ателье, знаменитые фото-художники Максим Дмитриев и Андрей Карелин, чью выставку мы недавно показали выставку в Санкт -Петербурге, и она имела огромный резонанс. Важно то, что всероссийская выставка стала одним из центров зарождения российской фотографии. А Андрей Дмитриев, который построил свой павильон на выставке, запечатлел её всю — его работы и станут частью нашего выставочного проекта. “Россия 1896”. Он расскажет о Нижнем Новгороде и других городах того времени. Это будет очень интересно», — отметил директор музея.
Выставка «Великая Всероссийская» в единое целое соберет многие культурные проекты. Важной ее частью станет 130-летие со дня открытия городского театра, а также двух музеев. В этом году они также отмечают свое 130-летие и представят на выставке уникальные экспонаты.
«130-летие нашего музея неразрывно связано с триумфом Всероссийской выставки, — поделился генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин. — У нас в собрании осталось 8 работ, что были там представлены. В их числе “Ковер-самолет” Васнецова, “Папоротники в лесу” Левитана и, конечно же, “Воззвание Минина к нижегородцам” Маковского. Эта картина тогда была представлена в специально выстроенном для нее павильоне, а сегодня мы покажем ее в Пакгаухах в виртуальном формате. Можно будет “войти” в картину и побеседовать с Мининым».
Авторы проекта уверены, что выставка станет главным культурным событием этого лета и привлечет большое количество туристов.
