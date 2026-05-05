Форум «Зодчество ВРН 2026» пройдет в Воронеже 21−22 мая

В программе кроме конкурса архитектурных проектов строительная выставка и детский фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

Организаторы архитектурного форума «Зодчество ВРН» озвучили даты проведения фестиваля. Он пройдет 21 и 22 мая в Воронежском концертном зале и на Советской площади.

— Генеральная тема форума в 2026 году — «Отцы и дети». В рамках программы обсудим, что важно усовершенствовать, а от чего навсегда уйти, чтобы планирование городов было прозрачным и посвященным благополучной жизни людей как абсолютной ценности, — отметили организаторы.

Уже известно, что на форум приедут участники из Белгорода, Благовещенска, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калуги, Краснодара, Липецка, Махачкалы, Москвы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Орла, Смоленска, Санкт-Петербурга, Сочи, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Тулы, Ярославля.

В деловой программе кроме конкурса архитектурных проектов — выставка «Строительная неделя Черноземья», форум Минстроя России «Молодой специалист — строитель будущего» (профориентация школьников и студентов колледжей, формирование кадрового резерва отрасли), фестиваль «Зодчество ДЕТИ» (0+).