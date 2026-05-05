Администрация Энергодара подверглась массированной атаке дронов ВСУ

По информации губернатора региона Евгения Балицкого, за минувшие сутки зафиксировано 12 целенаправленных атак по населенным пунктам в Васильевском, Акимовском, Токмакском, Черниговском и Каменско-Днепровском округах. В городе Васильевке пострадали мужчина 1969 года рождения и девушка 2002 года рождения; оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.