Администрация Энергодара подверглась массированной атаке дронов ВСУ

Администрация Энергодара подверглась массированной атаке FPV-дронов, большинство из которых удалось сбить на подлете. Губернатор Запорожской области сообщил о 12 обстрелах мирных населенных пунктов региона за минувшие сутки, в результате которых двое местных жителей получили ранения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Администрация спутника Запорожской АЭС, города Энергодара, стала целью массированного налета украинских беспилотников. По зданию было выпущено не менее 15 FPV-дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Максима Пухова.

По словам мэра, большинство дронов удалось сбить на подлете, а благодаря своевременной эвакуации сотрудников в здании никто не пострадал. Повреждения получили несколько припаркованных рядом автомобилей.

По информации губернатора региона Евгения Балицкого, за минувшие сутки зафиксировано 12 целенаправленных атак по населенным пунктам в Васильевском, Акимовском, Токмакском, Черниговском и Каменско-Днепровском округах. В городе Васильевке пострадали мужчина 1969 года рождения и девушка 2002 года рождения; оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.