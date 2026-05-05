С начала года в ДТП в Калининградской области погиб 31 человек, травмированы 314

За четыре месяца 2026 года в Калининградской области зарегистрировали 268 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них погиб 31 человек, ещё 314 получили травмы. Только за прошедшую неделю произошло 23 ДТП: двое погибли, 27 пострадали.
За этот же период задержали 35 водителей в состоянии опьянения. За повторное нетрезвое вождение возбудили 5 уголовных дел (ст. 264.1 УК РФ), изъяли 5 автомобилей.
Аварии со пострадавшими за неделю зафиксированы в Калининграде (7 ДТП, 8 раненых), Зеленоградском районе (3 ДТП, 3 раненых, один погибший), Пионерском (одно ДТП, один погибший), а также в Гвардейском, Гурьевском, Багратионовском, Озерском районах, в Балтийске и Черняховске.