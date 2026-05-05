На Дону астраханца осудили на три года колонии за призывы к терроризму

По сообщению пресс‑службы Южного окружного военного суда, вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Как установлено судом, противоправные действия были совершены в два периода:
в октябре 2023 года и июле 2024 года — в это время подсудимый, находясь в одном из сёл Лиманского района Астраханской области, оставлял в мессенджере комментарии с призывами к насилию в отношении российских военных и граждан России;
в ноябре и декабре 2024 года — тогда он опубликовал новые экстремистские комментарии.
Суд в Ростове‑на‑Дону назначил подсудимому наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.