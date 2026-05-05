Десять уральцев госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций было исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза — в 35,8%, моноцитарного эрлихиоза — в 2,2%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,8%. Всего с начала года против клещевого вирусного энцефалита в регионе проведено 58,3 тыс. вакцинаций и 157 тыс. ревакцинаций.
Кроме того, в Свердловской области проведена акарицидная обработка почти 3 тыс. гектаров территорий. Всего в 2026 году планируется обработать 11,6 тыс. га.