Десять уральцев госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 3,1 тыс. пострадавших от укусов клещей в 61 муниципальном образовании. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 10 человек. Еще 13 пациентов находятся под наблюдением с подозрением на клещевой боррелиоз.