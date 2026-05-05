Красноярцам рассказали, как выбрать саженцы и правильно посадить плодовые деревья

С началом дачного сезона специалисты советуют внимательно подходить к выбору саженцев и подготовке места для посадки. От этого напрямую зависит, приживется ли дерево и будет ли оно давать урожай. Заместитель начальника отдела по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Анна Беспалова рассказала, что при покупке важно учитывать возраст растений: яблоню и грушу лучше брать двухлетними, а сливу, абрикос и вишню — однолетними. Это связано с тем, что при пересадке часть корневой системы теряется, и молодые растения легче адаптируются к новым условиям. Особое внимание стоит уделить корням. Так, у саженцев с открытой корневой системой они должны быть длиной не менее 20−25 сантиметров, светлого цвета, упругими и без повреждений. Почки должны быть живыми и набухшими, но без распустившихся листьев, иначе растение быстро потеряет влагу. Если саженец продается в контейнере, важно убедиться, что он действительно выращен в нем. Через дренажные отверстия должны быть видны светлые корни. Для проверки можно аккуратно приподнять растение вместе с контейнером — качественный саженец не рассыплется. Не менее важен правильный выбор места. Участок должен быть солнечным, защищенным от ветра и без близкого залегания грунтовых вод. При посадке учитывают и тип почвы: яблоня предпочитает суглинистые или песчаные почвы, груша — плодородные рыхлые грунты, слива — влаго- и воздухопроницаемые почвы, а вишня — легкие плодородные суглинки. Также важно соблюдать расстояние между деревьями. Например, яблоню рекомендуется высаживать не ближе трех метров от построек и других растений. Посадочную яму лучше подготовить заранее, добавив в нее органические и минеральные удобрения. На дно укладывают дренаж — щебень, гравий или керамзит. Напомним, что на юге Красноярского края накануне зацвела «Сибирская сакура».