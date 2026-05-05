11 предприятий Красноярского края работали с нарушениями в режим НМУ

С 30 апреля по 2 мая в большинстве городов и посёлков Красноярского края действовал режим НМУ. В этот период инспекторы эконадзора вместе с прокуратурой проверили 11 предприятий: два в Красноярске и девять в Канске, Минусинске и Лесосибирске. Нарушения нашли на каждом, пишут gornovosti.ru.
Как сообщили в минэкологии, ни у одной организации не оказалось плана по снижению выбросов в период НМУ. Две компании даже не числятся в реестре объектов, негативно влияющих на окружающую среду. У некоторых отсутствует инвентаризация выбросов.
Напомним, с 1 марта 2026 года все предприятия I-III категории обязаны разрабатывать и согласовывать такие планы по новым правилам. В крае таких объектов более 4,5 тысячи.
Министр экологии края Владимир Часовитин подчеркнул, что основное нарушение — отсутствие разработанных и согласованных планов снижения выбросов. За это предусмотрена административная ответственность. Материалы переданы в прокуратуру. Предпринимателям грозят штрафы до 100 тысяч рублей, а министерство готовит иски о понуждении к разработке документации.