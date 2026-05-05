«Белпочта» сообщила, в какие дни досрочно выплатит пенсии и пособия за 9 мая

«Белпочта» рассказала о графике досрочной выплаты пенсий и пособий за 9 мая.
Там отметили, что досрочная выплата пенсий и пособий за 9 мая будет производиться в объектах почтовой связи. Таким образом, выплаты в Витебской и Минской областях начнутся с 6 мая.
А получить пенсии и пособия в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, а также городах Витебск и Минск можно будет с 7 мая. В праздничный день 9 мая будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
Прочитайте, что в Беларуси вступили в силу новые санитарные нормы: ликвидация последствий аварий в подъезде за 1−3 дня, мытье мусороприемных камер каждый месяц, чистота во дворах и правила для кошек.
Еще узнайте, что можно и что нельзя делать белорусам на кухне в многоэтажке: замена газа на электрику, дополнительная дверь на балкон, чистка вентшахт, срок 10−14 лет для плит.