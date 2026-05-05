Трое воронежских матерей получили высокое звание за воспитание детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» трём жительницам Воронежской области. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 4 мая.
Высокого звания, которое присваивается гражданкам РФ, родившим и воспитавшим десять и более детей, удостоены Елена Бобровникова, Ульяна Литвиненко и Лия Новикова. Женщин отметили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Глава государства также присвоил медаль ордена «Родительская слава» трём семьям. Награды удостоены Сергей и Нина Вакулины, Алексей и Ирина Смеликовы, Александр и Оксана Снятковы.