Забившая до смерти свою мать волгоградка осуждена к 7,5 года колонии

В Волгоградской области вынесен приговор жительнице Камышинского района, которая в прошлом году нанесла своей матери не менее десяти ударов по всему телу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года женщина, поссорившись с матерью, жестоко избила ее. Жертва семейного конфликта была госпитализирована в городскую больницу, где через шесть дней скончалась.

Отмечается, что подсудимая свою вину в совершении преступления признала частично, а от дачи показаний отказалась. Приговором суда волгоградка была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован.