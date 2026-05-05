Забившая до смерти свою мать волгоградка осуждена к 7,5 года колонии

В Волгоградской области вынесен приговор жительнице Камышинского района, которая в прошлом году нанесла своей матери не менее десяти ударов по всему телу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
По данным ведомства, в ноябре прошлого года женщина, поссорившись с матерью, жестоко избила ее. Жертва семейного конфликта была госпитализирована в городскую больницу, где через шесть дней скончалась.
Отмечается, что подсудимая свою вину в совершении преступления признала частично, а от дачи показаний отказалась. Приговором суда волгоградка была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев колонии общего режима.
Приговор может быть обжалован.