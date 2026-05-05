Паровоз Победы привез в Самару военную технику

Во главе состава прошел легендарный паровоз серии «Л», известный в народе как «Лебедь» или «Лебедянка» и названный в честь своего конструктора Льва Лебедянского. На платформах размещены танки Т-34 и Т-70, самоходная артиллерийская установка СУ-85, зенитки, пушки и гаубицы, военные машины. Часть исторической экспозиции — уникальные трофеи Великой Отечественной войны, которые в этом году будут представлены впервые, например, трофейный чехословацкий танк «Прага». Все эти экспонаты вызвали большой интерес у самарцев — все хотели сфотографировать на них фоне.