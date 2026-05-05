Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове чиновник и подрядчик попали под следствие

Пытались незаконно убрать деревья: в Ростове завели дела после подкупа на 700 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начальника отдела благоустройства УЖКХ Первомайского района города и подрядчика заподозрили в организации подкупа для получения разрешения на уничтожение зеленых насаждений на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, ростовский чиновник и связанный с ним руководитель подрядной организации предложили предпринимателю за 700 тысяч рублей подготовить фальшивый акт осмотра деревьев, чтобы потом не требовалась компенсационная высадка.

С поличным задержали посредника и предпринимателя, который согласился составить нужный документ. Позже в отношении начальника районного отдела благоустройства и руководителя фирмы-подрядчика завели дела — «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве» соответственно (ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.