В Ростове чиновник и подрядчик попали под следствие

В Ростове-на-Дону начальника отдела благоустройства УЖКХ Первомайского района города и подрядчика заподозрили в организации подкупа для получения разрешения на уничтожение зеленых насаждений на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.