Экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин ускорит согласования застройки в «Развитии»

Вадим Кстенин родился 16 мая 1975 года в Воронеже. Окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, затем — работал в системе ЖКХ города. С 2011 года возглавлял профильное управление городской администрации, затем был вице-мэром Воронежа по городскому хозяйству. В 2018 году по итогам конкурса был выбран депутатами мэром Воронежа (был первым градоначальником, которого воронежцы не избирали на всенародном голосовании). С 2024 года до последнего времени работал гендиректором ООО «РВК-Воронеж».