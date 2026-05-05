В Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве

«Свой старт акция “Огонь памяти” взяла от стен Кремля в Александровском саду. В этом году огонь будет передан более чем 400 ветеранам ВОВ в 71 субъект России, 200 населенных пунктов и в 14 стран мира представителями Народного фронта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Народного фронта отметили, что в Крыму Огонь памяти традиционно встретят в городе-герое Керчь.
Частицу Вечного огня доставят поездом, затем передадут ветеранам, бойцам в зону СВО, а также привезут в Международный детский центр «Артек», уточнили в региональном отделении Народного фронта.