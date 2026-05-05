Создан быстрый метод оценки стабильности углерода в почвах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Исследователи из России, Китая и Германии разработали подход, который позволяет значительно ускорить оценку стабильности органического углерода в почве — одного из ключевых параметров, определяющих углеродный баланс экосистем и динамику климатических изменений. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Научно-технологического университета «Сириус».
«Среди всех компонентов наземных экосистем больше всего углерода содержится именно в почвах. И именно его стабильность определяет, вернется ли он в атмосферу в виде углекислого газа или будет надолго закреплен в экосистеме», — пояснила ведущий научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Екатерина Филимоненко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, почвы Земли играют важнейшую роль в круговороте углерода в природе, так как протекающие в них процессы определяют то, как много органики окажется захоронено в грунте и какая часть содержащегося в ней углерода вернется в атмосферу в виде молекул СО2 или метана. Сейчас изучение этих процессов приобрело особенную актуальность в связи с глобальным потеплением, меняющим жизнедеятельность почвенных микробов.
Традиционно стабильность почвенного углерода почвоведы оценивают с помощью длительных инкубационных экспериментов, в ходе которых исследователи измеряют выделение углекислого газа при микробном разложении органического вещества. Однако такие исследования занимают месяцы и даже годы, а получаемая информация охватывает лишь небольшую часть органики. Филимоненко и его коллеги разработали подход, который позволяет резко ускорить эти замеры.
В его рамках исследователи объединили 270-дневную инкубацию почв с методами термического анализа — термогравиметрией и дифференциальной сканирующей калориметрией. Это позволило не только ускорить оценку стабильности углерода, но и получить более полную картину свойств органического вещества. В частности, исследователи обнаружили, что термическая стабильность органики в почве отражает то, насколько быстро она разлагается и почвенными организмами.
Также почвоведы выяснили, что длительная инкубация почвы неожиданным образом ведет к почти двукратному увеличению доли наиболее стойких к разложению соединений углерода. По мнению исследователей, это связано с тем, что продукты жизнедеятельности микробов, возникающие при разложении легкодоступной органики, легко связываются с минералами почвы и образуют стабильные молекулы. Их быстрое накопление в грунте необходимо учитывать при оценке того, как протекает круговорот углерода в природе, подытожили исследователи.