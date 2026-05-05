Паром «Амбал» сняли с линии Усть-Луга — Балтийск для ремонта

Плановые работы займут от двух месяцев.

Паром «Амбал» сняли с линии Усть-Луга — Балтийск для ремонта. Плановые работы займут от двух месяцев. Об этом сообщили в телеграм-канале оператора переправы ООО «Оборонлогистика».

К ремонту парома приступили 1 мая. Специалисты проверят все механизмы и узлы судна, а также обеспечат их безаварийную работу.

«“Оборонлогистика” заранее проинформировала своих клиентов и партнёров о выводе парома с линии. Учитывая важность маршрута, компания приложит все усилия для скорейшего возвращения парома в строй», — уточнили в компании.

Паром «Амбал» построили в 1990 году. Судно может перевозить железнодорожные вагоны, цистерны, накатную технику и другие грузы. Составы до 120 вагонов размещаются на трёх палубах. В месяц «Амбал» совершает до шести кругорейсов.

После того, как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, властям пришлось кардинально перестраивать логистику региона. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Его используют в том числе для перевозки фур и контейнеров. Сейчас на линии работает пять паромов и более 20 других судов.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше