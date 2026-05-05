Глеб Никитин рассказал о предстоящем открытии выставки «Великая Всероссийская»

Мультиформатная выставка (0+) «Великая Всероссийская», подготовленная к 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, станет одним из ключевых проектов в 2026 году. Она будет представлена в нижегородском культурном центре «Пакгаузы» с 29 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе пресс-конференции в ТАСС сегодня, 5 мая.
Напомним, что XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка проходила в Нижнем Новгороде с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 года. Она стала первой, проведенной не в столицах, и крупнейшей за всю историю: площадь превышала 80 га, было построено более 170 павильонов, посетителями стали свыше 1 млн человек, включая императора Николая II.
«Данный проект будет интересен всем. Часто сталкиваюсь с тем, что люди путают Нижегородскую ярмарку с Всероссийской промышленной и художественной выставкой. Покажем, как идеи 1896 года продолжают работать. Разработка концепции шла около двух лет», — рассказал губернатор Нижегородской области.
По его словам, одна из важнейших задач проекта — восстановить историческую справедливость и показать «связь эпох». Кураторы и организаторы выставки при разработке проекта обращались к ИТ-специалистам, поэтому для посетителей будут организованы виртуальные экскурсии (0+) по павильонам, оживлен макет выставки (0+), а также представлены интеграции с искусственным интеллектом.
Выставка, как отметил Глеб Никитин, откроется 29 мая и проработает до 4 ноября. В качестве одного из её экспонатов будет установлен макет территории Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года — сначала он разместится на Стрелке, а потом будет перенесен в парк им. 1 Мая.
Кстати, официальным голосом проекта (аудиогидом) стал художественный руководитель Московского губернского театра и МХАТ им. М. Горького, актер театра и кино, режиссер, сценарист Сергей Безруков. Он принял участие в конференции в онлайн-режиме и рассказал, что был рад стать частью данной работы из-за особой любви к Нижнему Новгороду.
«Для меня Нижний Новгород, Горький — это то, что я знаю с детства. Всегда выступаю за возрождение традиций и рад участвовать в этом проекте. Люди всегда после спектаклей в Нижнем встречают меня, как земляка. Эту связь невозможно разрушить. Я за свою Родину», — поделился Безруков.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов похвалил Нижний Новгород за все предложенные инициативы и масштабные проекты: по многим показателям регион находится в лидерах.
«Здесь есть замысел, после которого останется наследие. Этот проект восстанавливает справедливость по отношению к своей истории. Любая инициатива, которая идет от региона, продумана, взвешена, финансово обеспечена, что важно. Поддержка таких проектов для нас — честь и радость», — добавил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.
Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «Росфото» Захар Коловский заявил, что в Санкт-Петербурге активно следят и восхищаются культурным развитием Нижнего Новгорода.
«В нашей истории Нижний Новгород всегда был культурной доминантой. Очень признательны, что о Выставке вспомнили — она поражала масштабом. На ней работали самые лучшие художники, архитекторы. Фотограф Дмитриев, который построил собственный павильон на выставке 1896 года, обошел вместе со своей командой всю ее территорию. Это уникальные кадры, которые позволяют понять, как там все было. Это станет частью нашего выставочного проекта — “Россия.1896” (0+). Мы подобрали большое количество материала», — рассказал Коловский.
Кроме того, генеральный директор НГХМ Роман Жукарин в ходе мероприятия напомнил, что музей также неразрывно связан с Всероссийской выставкой 1896 года.
«Мы прямые наследники того грандиозного события. На проекте в пакгаузах мы представим подлинные работы Виктора Васнецова, Исаака Левитана. Конечно, жемчужина — “Воззвание Минина” Маковского, которая была представлена впервые на Всероссийской выставке 1896 года в специальном павильоне», — добавил он.
Благодаря современным технологиям, все посетители смогут также увидеть картины в формате виртуальной реальности: можно будет зайти в картину, пообщаться с героями и окунуться в ту эпоху, а также прогуляться по художественному павильону.
«К сожалению, никто на сегодняшний день не предпринял попытки воссоздать именно художественный отдел. Но надо понимать, что в 1896 году было представлено порядка 1000 предметов искусства. Конечно, собрать воедино на сегодняшний день такое количество предметов просто нереально. После выставки многие работы разъехались. Мы не имеем точных названий, но, тем не менее, хотим сделать большой проект», — добавил Жукарин.
Кстати, как мы сообщали ранее, в рамках программы празднования 130-летия XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года запланировано (0+) около двух десятков мероприятий, в том числе выставки, спектакли и конференции.