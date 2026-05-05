«Бессмертный полк» — 2026. Как принять участие в Перми и Пермском крае

«Бессмертный полк» — всенародная акция памяти, посвящённая Великой Отечественной войне. В прошлом, юбилейном году 80-летия Победы шествие объединило 43 муниципалитета, 313 населённых пунктов и более 150 тысяч человек. Рассказываем, будет ли «Бессмертный полк» в очном формате в 2026 году и как зарегистрироваться на онлайн-шествие. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Будет ли «Бессмертный полк» в 2026 году в Перми?
Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, шествие «Бессмертного полка» пройдёт только в онлайн-формате из соображений безопасности.
«9 мая — особый праздник для каждого из нас. Но безопасность всех жителей края — приоритет. В последние дни участились атаки вражеских беспилотников на наш регион и наших соседей по Приволжскому федеральному округу. Приняли решение провести Бессмертный полк в онлайн формате», — рассказал глава Прикамья.
Где и как зарегистрироваться на онлайн-шествие «Бессмертный полк» в 2026 году?
Подать заявку на участие в онлайн-шествии можно на официальном сайте акции. Для этого нужно зарегистрироваться и добавить информацию о герое. Существуют и альтернативные способы подачи заявки — через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Кроме того, зарегистрироваться для участия в «Бессмертном полку» также можно через специального бота в мессенджере «Макс». Необходимо отправить информацию о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне. Затем бот автоматически сформирует праздничную рамку в едином стиле. После проверки модераторами анкета будет опубликована и примет участие в онлайн-шествии.
Сроки подачи заявки для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк» в 2026 году.
Приём заявок осуществляется с 23 апреля по 6 мая включительно. Если вы регистрировали своего героя на платформе в прошлом году и его анкета прошла модерацию — повторно ничего делать не нужно. Герой автоматически будет включён в шествие 2026 года.
Где смотреть трансляцию онлайн-шествия «Бессмертный полк» в 2026 году?
Трансляция онлайн-шествия «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 12:00 по местному времени на официальном сайте акции, а также на экранах всей страны. Эстафета памяти пройдёт с востока на запад страны: первыми шествие увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем — Сибирь, Урал, Центральная Россия, и завершится трансляция в Калининградской области.
Портреты героев можно будет увидеть не только в онлайн-трансляции, но и в школах, на предприятиях, в общественных пространствах и медиафасадах.
Во время трансляции на платформе станет доступен плейлист с военными песнями, а также будут раскрыты важные факты и значимые детали, позволяющие взглянуть на историю с новой стороны. Кроме того, можно поделиться памятной открыткой с вашим героем и отправить её близким в социальных сетях.
Какая информация о человеке нужна для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк».
ФИО героя (фамилия и имя — обязательные поля);
Годы жизни*;
Описание боевого пути*;
Федеральный округ для трансляции (для жителей Пермского края — Приволжский федеральный округ);
Фотография. Требования к снимку: формат PNG, JPG или JPEG, минимальный размер 300×400 пикселей, максимальный вес — 5 МБ. Изображение должно быть портретным, без подписей и рамок. Качество фотографии можно улучшить прямо на сайте — встроенная нейросеть реставрирует старые снимки и делает их цветными.
Отсутствие фотографии — не повод отказываться от участия. Можно разместить текст о своём герое, оформленный в соответствующем стиле.
*если точные данные неизвестны — можно пропустить.