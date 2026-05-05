Таганрогский залив защитили от сточных вод

Реализованный Таганрогским металлургическим заводом (ТАГМЕТ, входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК) проект позволил создать замкнутую систему водопользования: образующиеся ливневые воды собираются, очищаются на станции «Береговая», а затем вновь направляются на нужды предприятия, что исключает их попадание в почву и залив.
Ливневая канализация на заводе была построена в два этапа: сначала специалисты протянули сеть водоотведения длиной более одного километра на участке переработки шлака копрового цеха (УПШ) и на складе готовой продукции, после чего на УПШ уложили твердое водонепроницаемое покрытие общей площадью 13 тыс. квадратных метров. Таким образом, было исключено попадание в почву и водоохранную зону залива сточных вод и побочных продуктов производства.
«Более десяти лет назад мы полностью исключили сброс промышленных стоков в водоемы и городскую канализацию, а также минимизировали потребление морской воды. Введение новой системы водоотвода направлено на дальнейшую защиту природных ресурсов региона присутствия», — отметил управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.
Предприятие реализует различные природоохранные проекты, в том числе в области сохранения биоразнообразия Азово-Черноморского бассейна.
