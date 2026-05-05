«Снова виноваты люди»: в Красноярском крае только за сутки потушили пять лесных пожаров

Красноярском крае ликвидировали пять лесных пожаров за минувшие сутки. Общая площадь возгораний составила 71,3 га, что сравнимо с площадью 14 футбольных полей.
Очаги действовали в Таёжинском, Дзержинском, Пойменском и Тинском лесничествах. По предварительным данным, причиной всех пожаров стало неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекали 121 человека и 19 единиц техники. Для авиапатрулирования и доставки сил к местам возгораний использовали четыре воздушных судна.
Специалисты краевого Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств продолжают патрулирование территории гослесфонда с учётом погодных условий.
В регионе работает многоступенчатая система мониторинга. Она включает беспилотники, космосъёмку, видеонаблюдение, наземное и авиапатрулирование. По данным специалистов, это позволяет выявлять до 95% возгораний на ранней стадии и быстрее их ликвидировать.
Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигать сухую траву запрещено. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Владельцам участков, которые граничат с лесом, необходимо очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса или отделить территорию минерализованной полосой либо противопожарным барьером.
При обнаружении возгорания в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).