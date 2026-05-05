«Снова виноваты люди»: в Красноярском крае только за сутки потушили пять лесных пожаров

Очаги действовали в Таёжинском, Дзержинском, Пойменском и Тинском лесничествах. По предварительным данным, причиной всех пожаров стало неосторожное обращение с огнём. К тушению привлекали 121 человека и 19 единиц техники. Для авиапатрулирования и доставки сил к местам возгораний использовали четыре воздушных судна.