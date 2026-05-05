Алиханов: для создания самолёта с нуля не хватит и 20 лет

Для создания самолёта с чистого листа существующих наработок потребуется больше 20 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — заявил он.
Как отметил Алиханов, не все подобные проекты являются удачными. Так, программа известной японской компании Mitsubishi по созданию оригинального самолета закончилась многомиллиардными убытками, а первый образец в воздух так и не поднялся.
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.