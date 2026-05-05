В Хабаровском крае с начала 2026 года санавиация спасла 239 человек

В Хабаровском крае с начала 2026 года служба санитарной авиации выполнила 169 вылетов, эвакуировав 239 человек, среди которых 25 детей. В регионе расстояния измеряются сотнями километров, а погодные условия становятся настоящим испытанием даже для опытных специалистов. Именно поэтому каждая эвакуация — это сложная многоэтапная задача, в которой нельзя допускать случайности. О том, как работает санитарная авиация Хабаровского края, рассказал контент-партнер «РГ» «AmurMedia».
За последнюю неделю бригады Хабаровского территориального центра медицины катастроф выполнили 14 вылетов на вертолете Ми-8 и совершили 6 выездов на реанимобиле. В итоге были эвакуированы 24 пациента, каждому из которых требовалась срочная помощь. Такая работа отвечает задачам президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на повышение доступности медицинских услуг для жителей даже самых отдаленных территорий.
Чаще всего ситуации, требующие немедленного вмешательства специалистов, возникают в Комсомольске-на-Амуре, а также Ванинском, Верхнебуреинском и Николаевском районах. В этих местах медики и спасатели сталкиваются как с тяжелыми производственными травмами, так и с острыми сердечно-сосудистыми состояниями, когда важна каждая минута.
Недавним примером является спасение 51-летнего мужчины с золотодобывающего участка «Светлое» в Охотском округе. Он получил серьезную производственную травму и перелом позвоночника. Для лечения требовалась высокотехнологичная помощь, поэтому из Охотской центральной районной больницы его перевезли в краевой центр. Было принято решение о так называемой стыковочной эвакуации, при которой пациент транспортируется двумя вертолетами. Первый этап — до Чумикана, а потом пересадка и перелет до Хабаровска. Эта операция длилась почти девять часов в условиях технических и погодных трудностей. Благодаря слаженным действиям специалистов мужчина прибыл в больницу и получил необходимую помощь.
Еще один случай произошел на острове Большой Уссурийский. Ночью в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожилой женщине, которая испытывала сильную боль и не могла передвигаться. Оказалось, что полгода назад она перенесла операцию по замене коленного сустава, а сейчас ее состояние резко ухудшилось. В итоге было принято решение о срочной эвакуации. Санитарная авиация доставила женщину в Хабаровск, где ее передали врачам краевой больницы.
«За каждой цифрой статистики — человеческие судьбы и слаженная работа десятков людей… Их профессионализм и готовность действовать в любых условиях спасают жизни там, где расстояние и бездорожье становятся серьезными препятствиями на пути к здоровью», — подчеркнули в краевом минздраве.