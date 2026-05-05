В Хабаровском крае с начала 2026 года санавиация спасла 239 человек

Недавним примером является спасение 51-летнего мужчины с золотодобывающего участка «Светлое» в Охотском округе. Он получил серьезную производственную травму и перелом позвоночника. Для лечения требовалась высокотехнологичная помощь, поэтому из Охотской центральной районной больницы его перевезли в краевой центр. Было принято решение о так называемой стыковочной эвакуации, при которой пациент транспортируется двумя вертолетами. Первый этап — до Чумикана, а потом пересадка и перелет до Хабаровска. Эта операция длилась почти девять часов в условиях технических и погодных трудностей. Благодаря слаженным действиям специалистов мужчина прибыл в больницу и получил необходимую помощь.