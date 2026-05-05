Серебряную медаль из Сибири привезла воронежская гимнастка

Воспитанница борисоглебской спортивной школы и спортивного клуба «Надежда» Мария Райко стала серебряным призером соревнований по программе кандидатов в мастера спорта. За счет успешного выступления в Сибири воспитанница Оксаны Пашининой завоевала путевку на второй этап международного турнира «Кубок Сильнейших», который пройдет с 12 по 17 мая в Москве.