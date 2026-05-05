С вниманием к качеству и безопасности: в РФ стартовал сезон дорожных работ

Именно мосты и путепроводы помогают связывать удаленные села и деревни с крупными городами. В 2025 году по всей стране построили и обновили 509 мостов. В текущем году эту работу продолжат, в том числе на новых объектах. Так, в Пермском крае уже начали ремонт моста через реку Суксунчик. Эта переправа связывает между собой две части деревни Кошелево. По мосту местные жители добираются до центра округа — рабочего поселка Суксун. Там находятся школы, детские сады, центральная районная больница, автостанция. Во время ремонта рабочие заменят основные конструкции моста на новые железобетонные, расширят проезжую часть с одной до двух полос, обустроят новые тротуары, ограждения и водоотвод.