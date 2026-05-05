С вниманием к качеству и безопасности: в РФ стартовал сезон дорожных работ

Дорожная сеть в нашей стране — одна из самых сложных и протяженных в мире. Ежедневно тысячи специалистов следят за ее состоянием: обслуживают, ремонтируют, в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Они участвуют в проектировании и строительстве новых дорог, мостов и путепроводов, в создании современных дорожных материалов и полезных технологий.
Особенно активно используют новые разработки в сезон дорожных работ, который в апреле-мае стартовал в России. Подробнее о том, как в регионах повышают качество дорог, делают так, что людям проще добраться до школ, больниц и туристических локаций, — в нашем материале.
Новые вызовы дорожной отрасли.
В прошлом году по всей стране построили, отремонтировали и реконструировали более 28 тыс. км дорог. В 2026 году дорожники планируют не сбавлять темп.
«За последние годы на 12% выросла автомобилизация населения и на 60% увеличилась интенсивность движения. Высокое качество дорог повлияло на рост объемов грузовых перевозок, которые выросли на 11% по международным коридорам, при общем снижении отправки железнодорожным и водным транспортом. Поддержание дорог в нормативном состоянии является ключевым фактором снижения количества аварий и повышения безопасности дорожного движения», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как только установилась стабильная погода, в 44 регионах страны стартовал сезон дорожных работ. Ремонтные бригады уже вышли на трассы, шоссе, развязки, мосты и путепроводы в Санкт-Петербурге, Кировской, Курганской, Курской, Новгородской и Липецкой областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике, в Адыгее, Ингушетии, Дагестане и других регионах. Перед ними стоят самые разные задачи: от строительства обходов в городах до ремонта межпоселковых дорог.
«Развитие дорожного хозяйства — это, в первую очередь, создание устойчивой инфраструктуры, рассчитанной на десятилетия», — заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Костюченко.
Выполнить такую задачу можно лишь в случае, когда дорожники обеспечены современной техникой и материалами. От их качества напрямую зависят сроки, когда дорогам потребуется очередной ремонт. На этот показатель, по словам директора дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа Руслана Хайруллина, хорошо влияет использование синтетических материалов.
«Модифицированные битумы, геосинтетика, теплоизоляция продлевают межремонтный срок службы и повышают безопасность движения. В рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни” такая практическая отдача особенно важна», — подчеркнул Руслан Хайруллин.
Современные материалы и цифровое управление.
Именно нацпроекты, по словам президента Ассоциации «Р. О. С. АСФАЛЬТ» Николая Быстрова, помогли дорожно-строительной отрасли пройти серьезную трансформацию в последнее десятилетие. Предприятия, компании, муниципальные службы перенимали друг у друга опыт, развивали собственные технологии и создавали материалы.
В 2026 году асфальтобетонные смеси для объектов, которые отремонтируют по нацпроекту, будут изготавливать свыше 900 российских заводов. Такое количество материала позволит уложить более 140 млн кв. м асфальта. Например, в Белгородской области обновят 156 км дорог, в том числе подъезд к хутору Белый Колодезь, где живет 400 человек.
Новые технологии и материалы уже апробировали на федеральных трассах. Например, при работе на участке дороги Дюртюли — Ачит, которая вошла в состав скоростной трассы М-12 «Восток», использовали цифровую платформу и технологии информационного моделирования. Как отметил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, это помогло на 30% увеличить эффективность взаимодействия участников проекта.
В этом году современные технологии планируют внедрять еще шире, сделав упор на робототехнику и дистанционное управление. По словам заместителя министра транспорта РФ Игоря Костюченко, цифровая трансформация дорожного хозяйства — это один из приоритетов для государства.
«Мы рассматриваем цифровые технологии как ключевой инструмент достижения национальных целей: повышения безопасности дорожного движения, увеличения срока службы дорожных покрытий и создания условий для внедрения беспилотного транспорта», — добавил Игорь Костюченко.
Качество дорог, мостов и путепроводов.
Кроме крупных объектов, в 2026 году особое внимание уделят ремонту дорог, ведущих к социально значимым учреждениям. Работы затронут 524 участка трасс, которые входят в маршруты подъездов к ФАПам, больницам, поликлиникам.
«Это позволит обеспечивать своевременное оказание медицинской помощи россиянам и повышать эффективность системы здравоохранения», — отметил Марат Хуснуллин.
Например, во Владимирской области обновят 4 км дороги М-7 «Волга» — Давыдово и сделают комфортным подъезд к ФАПу в селе Давыдово. Этот фельдшерский пункт обслуживает десять населенных пунктов, где живет почти тысяча человек.
А в Северной Осетии в этом году продолжат обновлять дороги к туристическим достопримечательностям. Так, продолжат обновлять дорогу Гизель — Кармадон — Даргавс — Дзуарикау, которая проходит через Какадурский перевал и связывает Даргавсскую котловину с Куртатинским ущельем. Эта же дорога ведет к Даргавскому некрополю, созданному в XIV-XVIII веках. Восстановление участка дороги, разрушенного в 2002 году при сходе ледника, позволит соединить селение Горная Саниба с дорожной сетью Кармадонского ущелья.
Ранее 22 км трассы уже привели в порядок: специалисты фактически заново построили дорогу, а также возвели три моста через реку Гизельдон общей протяженностью 125 м. В этом году реконструируют еще два участка дороги общей протяженностью 23 км.
Благодаря этому у местных жителей и путешественников появится прямой выезд на главные туристические и транспортные маршруты республики. Для повышения безопасности на дороге установят подпорные стенки от камнепадов и оползней, водопропускные трубы, построят четыре моста. Полностью завершат масштабный проект в 2028 году.
Именно мосты и путепроводы помогают связывать удаленные села и деревни с крупными городами. В 2025 году по всей стране построили и обновили 509 мостов. В текущем году эту работу продолжат, в том числе на новых объектах. Так, в Пермском крае уже начали ремонт моста через реку Суксунчик. Эта переправа связывает между собой две части деревни Кошелево. По мосту местные жители добираются до центра округа — рабочего поселка Суксун. Там находятся школы, детские сады, центральная районная больница, автостанция. Во время ремонта рабочие заменят основные конструкции моста на новые железобетонные, расширят проезжую часть с одной до двух полос, обустроят новые тротуары, ограждения и водоотвод.
Альтернативные маршруты для движения транспорта помогают создавать обходы — специальные дороги, разгружающие города от транзитного транспорта. Всего до 2030 года в регионах планируют построить не менее 50 обходов разных населенных пунктов.
Внимание к деталям на дорогах.
Повышение безопасности — одно из важных направлений работы дорожников. Ни один ремонт или строительство дорожного объекта не обходятся без установки ограждений, освещения, светофоров, дорожных знаков. Так, в этом году в Калужской области сделать дороги безопаснее помогут 11 проекционных пешеходных переходов. Это специальная система, которая с помощью уличного проектора создает яркое световое изображение «зебры» на проезжей части. Технология дублирует стандартную разметку в самое опасное время — в темноте, при тумане, дожде или снегопаде. Такой переход невозможно не заметить ни водителю, ни пешеходу.
Кроме того, повысить безопасность дорожного движения для всех его участников помогают интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Например, ИТС уже внедряют в 65 крупнейших городах страны, в том числе в столице Бурятии — Улан-Удэ. В прошлом году здесь установили пять «умных» светофоров, 167 камер видеонаблюдения и 252 транспортных детектора, которые фиксируют интенсивность движения.
«Также используется система координированного управления на 12 магистральных улицах. Светофоры поддерживают технологию “удержания фаз”, обеспечивая плавное перемещение потоков в заторах. Это позволило увеличить среднюю скорость движения», — пояснил председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.
За пять лет внедрения ИТС время проезда по загруженным магистральным улицам в утренние и вечерние часы пик сократилось на 15%. При этом в Улан-Удэ, как и во многих крупных городах, количество транспорта, особенно общественного, только растет. В прошлом году в столице региона появилось 30 новых автобусов, которые перевозят пассажиров на девяти городских маршрутах. В этом году в регионе появится еще 93 новых автобуса. Всего в 2026 году по всей стране появится 2,2 тыс. новых транспортных средств.
«Главное — эффективно использовать обновленный парк в интересах людей и синхронизировать поставки техники с развитием маршрутной сети», — добавил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Планируется, что до 2030 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионах появятся 33 тыс. единиц нового общественного транспорта. В комплексе это улучшит условия жизни людей и связность территорий России. Также по нацпроекту продолжат формировать опорную сеть автодорог по принципу «бесшовной логистики», чтобы поездки между областями и республиками стали еще быстрее и комфортнее.