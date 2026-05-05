Школьники в Тюменской области посетили молокоперерабатывающий завод

Экскурсию на предприятие «Молоко» в Тюменской области организовали для восьмиклассников из Бердюжского муниципального округа. Ранняя профориентация является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Во время экскурсии ребята смогли заглянуть за кулисы молочного производства. О работе завода им рассказал директор предприятия Евгений Бауэр.
Школьники увидели весь процесс производства молочной продукции: от приемки сырья до упаковки готовой продукции. Также они узнали, какие профессии нужны на современном молочном заводе: лаборанты, инженеры, технологи, операторы линий, логисты и другие специалисты.
«Экскурсия произвела на ребят большое впечатление: они по‑новому взглянули на привычные продукты в магазине, многие всерьез задумались о карьере в пищевой промышленности, а кто‑то уже решил углубленно изучать химию и биологию или освоить инженерное дело!» — поделились в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.