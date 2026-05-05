Скандал из-за кофе в ночном клубе в Перми закончился штрафом

С обидчика взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамске суд рассмотрел дело по иску администратора ночного заведения к одному из постоянных посетителей. Причиной разбирательства стал конфликт, произошедший осенью прошлого года.

По данным суда, мужчина возмутился из-за чашки кофе, включенной в счет, которую он посчитал лишней. Недовольство переросло в скандал: посетитель публично оскорбил сотрудницу клуба, и это слышали другие гости.

Попытка урегулировать ситуацию без суда не дала результата — претензия осталась без ответа. Тогда девушка обратилась с иском, потребовав извинений и компенсации морального вреда.

Суд встал на сторону истицы. С учетом частичного изменения требований было принято решение взыскать с ответчика 15 тысяч рублей в качестве компенсации, а также расходы на госпошлину. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.