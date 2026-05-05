На Чукотке откроют центры компетенций по повышению производительности труда

Центры компетенций по повышению производительности труда появятся в Чукотском автономном округе. Они будут созданы при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Ключевой задачей новых центров станет внедрение в медицинских организациях Чукотки лучших практик организации процессов, основанных на технологиях бережливого производства. Это поможет повысить доступность и качество медицинской помощи в регионе и оптимизировать работу медицинских организаций в сложных климатических и географических условиях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.