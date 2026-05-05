Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Чукотке откроют центры компетенций по повышению производительности труда

Их ключевой задачей станет внедрение в медорганизациях лучших практик организации процессов.

Центры компетенций по повышению производительности труда появятся в Чукотском автономном округе. Они будут созданы при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

Ключевой задачей новых центров станет внедрение в медицинских организациях Чукотки лучших практик организации процессов, основанных на технологиях бережливого производства. Это поможет повысить доступность и качество медицинской помощи в регионе и оптимизировать работу медицинских организаций в сложных климатических и географических условиях.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.