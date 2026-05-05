Евросоюз пообещал вложить в Армению 2,5 млрд евро

Стороны хотят укреплять связи и развивать сотрудничество.

Источник: Клопс.ru

Страны Евросоюза направят в Армению до 2,5 млрд евро по программе Global Gateway. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом после саммита в Ереване во вторник, 5 мая.

Как отметил премьер-министр республики Никол Пашинян, отношения Армении и Евросоюза продолжают развиваться, прежде всего в сфере демократических реформ. По его словам, Ереван благодарен ЕС за поддержку и рассчитывает на дальнейшее содействие «в укреплении независимой судебной системы, борьбе с коррупцией и внедрении более эффективных механизмов защиты добросовестности».

"Мы понимаем, что ни одна страна не может стать полноправным членом Европейского союза, не соблюдая его стандарты. Поэтому наша первоочередная задача — сначала, конечно же, соблюдать стандарты Европейского союза при поддержке наших партнёров.

Когда мы будем полностью соответствовать стандартам, если нас примут в Европейский союз, мы будем счастливы и довольны этим", — отметил глава страны.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала Армению «ценным членом европейской семьи» и связала это, в частности, с «мирной бархатной революцией» 2018 года. В документе также говорится, что стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество, расширять связи и поддерживать инклюзивный рост.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении вывести страну из Организации Договора о коллективной безопасности. В Москве, в свою очередь, говорили о готовности к диалогу с Ереваном.

