Евросоюз пообещал вложить в Армению 2,5 млрд евро

Страны Евросоюза направят в Армению до 2,5 млрд евро по программе Global Gateway. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом после саммита в Ереване во вторник, 5 мая.
Как отметил премьер-министр республики Никол Пашинян, отношения Армении и Евросоюза продолжают развиваться, прежде всего в сфере демократических реформ. По его словам, Ереван благодарен ЕС за поддержку и рассчитывает на дальнейшее содействие «в укреплении независимой судебной системы, борьбе с коррупцией и внедрении более эффективных механизмов защиты добросовестности».
"Мы понимаем, что ни одна страна не может стать полноправным членом Европейского союза, не соблюдая его стандарты. Поэтому наша первоочередная задача — сначала, конечно же, соблюдать стандарты Европейского союза при поддержке наших партнёров.
Когда мы будем полностью соответствовать стандартам, если нас примут в Европейский союз, мы будем счастливы и довольны этим", — отметил глава страны.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала Армению «ценным членом европейской семьи» и связала это, в частности, с «мирной бархатной революцией» 2018 года. В документе также говорится, что стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество, расширять связи и поддерживать инклюзивный рост.
