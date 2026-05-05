Белгородец получил реальный срок за призывы к терроризму и экстремизму

Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего жителя Белгорода к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за призывы к осуществлению террористической (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ему также запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Об этом сообщила региональная прокуратура.