В Красноярске готовятся к открытию сезона фонтанов

В краевом центре специалисты завершают подготовку к старту сезона городских фонтанов. Предварительно была проведена тщательная проверка всех систем и оборудования. В частности, специалисты убедились в исправности: всех водных фигур и насосов; подводной подсветки и фонарей; музыкальной аппаратуры. В управлении зеленого строительства (УЗС) напомнили, что на фонтане на Театральной площади в прошлом году было установлено новое оборудование. Оно обеспечивает более чистое и качественное звучание музыкального сопровождения во время работы фонтана. Сезон работы фонтанов в Красноярске официально откроется 9 мая. Сейчас специалисты завершают финальные испытания оборудования.