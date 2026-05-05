В Ростове троих бизнесменов подозревают в неуплате 482 млн рублей налогов

По версии следствия, с января 2021 года по март 2024 года подозреваемые использовали механизм дробления бизнеса. Они распределили деятельность основной организации между несколькими подконтрольными юрлицами, применяющими специальные налоговые режимы. Внося недостоверные сведения в декларации по НДС и налогу на прибыль, а также в расчеты по страховым взносам, фигуранты не доплатили в бюджет более 482 млн руб.