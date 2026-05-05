Губаха заняла третье место в топ-10 самых привлекательных городов для путешествий по России

Губаха вошла в топ-10 малых городов для путешествий по России летом 2026 года. Такие данные опубликовало Российское географическое общество (РГО), используя данные сервиса «Авито Путешествия». Губаха заняла третье место, уступив лишь Рогачево (Московская область) и Кировску (Мурманская область).

Источник: Коммерсантъ

«Губаха — город на южных отрогах Северного Урала, Мекка индустриальных туристов и скалолазов, — сообщается на сайте РГО.— Благодаря энтузиастам шахтерский город превратился в современный центр притяжения. Настоящий туристический бум случился после выхода фильма “Сердце Пармы” в 2022 году. Для натурных съемок воссоздали облик Чердыни — древнего города Пермского края, каким он был в XV веке, построили деревянную крепость с храмом, кельями и монастырским холмом. После завершения работы над картиной комплекс передали городу, и теперь это смотровая площадка с видом на реку Косьву и окрестные леса».

По данным сервиса «Авито Путешествия», популярность Губахи у российских туристов за последний год выросла вдвое.