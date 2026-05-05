23 жителя Красноярска похитили из бюджета 2,6 млн на фиктивном лечении

В Красноярске перед судом предстанут 23 местных жителя, обвиняемых в хищении бюджетных средств через поддельные налоговые вычеты за лечение. Организатором схемы выступил 23-летний администратор одной из стоматологий. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
В 2023 году молодой человек оформил подложные документы о прохождении и оплате лечения, после чего направил декларацию в налоговую и получил социальный вычет. Затем он вовлёк в схему других людей, которые стали фиктивными клиентами клиники. Участники группы получали деньги из бюджета, хотя на самом деле лечение не проходили.
С мая по август 2024 года организованная группа из 23 человек похитила таким образом более 2,6 миллиона рублей. Средства поступали на банковские карты и распределялись между соучастниками.
Организатор признал вину в незаконном получении вычетов, но не согласился с квалификацией. Он заявил, что у него был «единый продолжаемый умысел», а организованную группу он не создавал и роли не распределял.
Прокуратура утвердила обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ущерб бюджету возмещён в полном объёме. Дело рассмотрит Кировский районный суд Красноярска.
