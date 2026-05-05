Когда День радио в 2026 году?

Рассказываем, когда празднуют День радио в России и в мире, а также кто изобрёл первый радиоприёмник.
День радио в России, отмечаемый ежегодно 7 мая, — профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприёмник.
День радио в России: история.
История праздника началась с научного опыта, ставшего национальной гордостью.
В 1925 году, к 30-летию изобретения радио, в СССР впервые прошли торжественные мероприятия. Тогда профессор радиотехники Алексей Петровский произнёс пророческие слова: «Пусть же день 7 мая превратится в настоящий праздник радистов!» — и они оказались услышаны.
Двадцать лет спустя, в победном 1945-м, государство официально закрепило дату праздника. 4 мая 1945 года постановлением Совета народных комиссаров СССР 7 мая был объявлен ежегодным Днём радио — «в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским учёным А. С. Поповым».
Окончательный статус праздник получил позже. 1 октября 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был включён в официальный перечень как «праздник работников всех отраслей связи».
День радио в мире.
Международное сообщество отмечает Всемирный день радио 13 февраля. Праздник был учреждён в 2012 году решением Генеральной Ассамблеи ООН.
Дата связана с основанием Радио ООН 13 февраля 1946 года. Инициатором праздника выступила ЮНЕСКО, провозгласившая его ещё в 2011 году на своей 36-й Генеральной конференции.
Кстати, День радио 7 мая отмечают не только в России. На постсоветском пространстве традицию сохраняют Беларусь, Армения, Киргизия и другие страны.
Кто изобрёл радио?
Сын провинциального уральского священника. Студент, поступивший на физико-математический факультет Петербургского университета. Преподавателю Минного офицерского класса в Кронштадте не хватало ни денег, ни оборудования, но хватало идей.
7 мая 1895 года Александр Степанович Попов вышел к аудитории Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Он прочитал лекцию «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям» и продемонстрировал созданный им прибор — грозоотметчик, ставший одним из первых в мире радиоприёмников.
Попов не стремился к мировой славе. Он хотел помочь флоту улавливать приближение бурь, налаживать связь между кораблями. В 1902 году на Чёрном море ему удалось организовать радиосвязь между береговыми службами и кораблями на линии Одесса — Севастополь. Радио стало служить людям.
Открытие Попов не засекретил — опубликовал описание прибора. Примерно через год итальянский изобретатель Гульельмо Маркони подал патентную заявку на схожее устройство. Спор о приоритете длится уже больше ста лет. Маркони построил первую стационарную радиостанцию на острове Уайт, получил Нобелевскую премию и стал символом радио для западного мира. Попов — для России.
Родился учёный 16 марта 1859 года, скончался в 1906-м, немного не дожив до 47 лет. За вклад в развитие флотской связи он получил вознаграждение в 33 тысячи рублей, огромные по тем временам деньги. Но признание пришло к нему уже посмертно: памятники, музеи, именные медали и студенческие стипендии.