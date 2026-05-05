Более 450 деревьев посадят в Нижнем Новгороде до конца мая

В Большом сквере на площади Минина уже посажены клёны, а на одноименной улице продолжаются посадки лип, начатые еще в 2024 году. Для хорошей приживаемости в городских условиях были подобраны крупномеры с закрытой корневой системой, высотой до 4 метров и возрастом почти 10 лет.