Более 450 деревьев посадят в Нижнем Новгороде до конца мая

До конца мая в разных районах Нижнего Новгорода появятся более 450 деревьев и почти 400 кустарников: это рябины, клёны, липы, сосны, ели, туи, сирень, барбарис, спирея, можжевельник и другие. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
В Большом сквере на площади Минина уже посажены клёны, а на одноименной улице продолжаются посадки лип, начатые еще в 2024 году. Для хорошей приживаемости в городских условиях были подобраны крупномеры с закрытой корневой системой, высотой до 4 метров и возрастом почти 10 лет.
«Подрядчик еще продолжает работу: на улице Минина в соответствии с оформлением ранее посаженных деревьев будет добавлена мульча. Ожидаем хорошей приживаемости, как и у ранее высаженных там лип», — говорится в сообщении.
Также ведутся работы на площади Маркина. Напротив Речного вокзала будут расти клёны остролистные, ирга, сосна горная, ива, сирень, барбарис, спирея японская и смородина.
«За посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход в части подкормки удобрениями и полив. Если зелёные насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену», — резюмировал Шалабаев.
Напомним, что в текущем году в Нижнем Новгороде посадят свыше 600 новых деревьев.