Президент РФ присвоил звание «Мать-героиня» трем жительницам Воронежской области

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей отметили жительниц Воронежской области Елену Бобровникову, Ульяну Литвиненко и Лию Новикову. Присвоение звания дает единовременную денежную выплату один миллион рублей, а также дополнительные льготы.