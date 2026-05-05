Президент РФ присвоил звание «Мать-героиня» трем жительницам Воронежской области

Три жительницы Воронежской области получили звания «Мать-героиня». Приказ "О награждении государственными наградами Российской Федерации, подписанный Президеном России Владимиром Путиным, появился на портале официального опубликования правовых актов 4 мая.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей отметили жительниц Воронежской области Елену Бобровникову, Ульяну Литвиненко и Лию Новикову. Присвоение звания дает единовременную денежную выплату один миллион рублей, а также дополнительные льготы.
Этим же указом медалью ордена «Родительская слава» наградили воронежцев Сергея и Нину Вакулиных, Алексея и Ирину Смеликовых, Александра и Оксану Снятковых.