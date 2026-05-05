В Татарстане увеличилось финансирование ухода за людьми старшего возраста

Финансирование системы долговременного ухода за пожилыми людьми увеличили в 2026 году на территории Татарстана. Организация ухода за людьми старшего поколения является одной из задач нацпроекта «Семья», сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Основную часть направленных средств составят федеральные деньги — 610,84 млн рублей. Еще 225,93 млн рублей выделят из республиканского бюджета.
Система долговременного ухода внедряется в регионе для организации поддержки пожилых людей и людей с инвалидностью, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию. Предусмотрены различные формы помощи — социальное обслуживание на дому, полустационарный и стационарный уход, а также поддержка семей, которые ухаживают за близкими.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.