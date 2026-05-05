В Башкирию поступают соболезнования в связи с кончиной спикера Госсобрания

Одной из первых в Уфу отправила телеграмму председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пишет, что очень опечалена известием о кончине Константина Толкачёва. По её словам, Константин Борисович был талантливым руководителем, компетентным и опытным государственным деятелем, который всегда думал о России и судьбе страны.
«Он многое сделал для решения ключевых задач социально-экономического развития Башкортостана, заслуженно пользовался высоким авторитетом и доверием у его жителей. Константина Борисовича ценили за безупречный профессионализм, жизненную мудрость, внимательное отношение к людям. Мы будем помнить его как замечательного человека и настоящего патриота. Светлая и добрая память Константину Борисовичу. Прошу передать мои искренние соболезнования его родным и близким», — написала Валентина Матвиенко.
Слова соболезнования депутатам, а также родным и близким покойного направил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что Константин Толкачёв годами работал на благо России с максимальной отдачей в государственных структурах — МВД, Совете Федерации и Государственном Собрании — Курултай Башкортостана.
«Большой профессионал, мудрый наставник, настоящий офицер, человек, действительно любящий родную землю, Константин Борисович принимал взвешенные и продуктивные решения, во многом способствуя миру и согласию в республике, развитию и процветанию Башкортостана. Скорбим вместе с вами, коллеги. Прошу передать слова благодарности и печали родным и близким Константина Борисовича», — говорится в телеграмме Игоря Комарова.
Из жизни ушла незаурядная, сильная личность, один из старейших и известнейших политиков Башкирии, бессменно на протяжении многих лет возглавлявший главный законодательный орган нашего региона. Так считает Глава (Раис) Татарстана Рустам Минниханов.
Руководитель братской республики подчеркнул, что Константин Толкачёв внёс достойный вклад в развитие правоохранительной и законодательной систем Башкирии, в укрепление российского парламентаризма и оставил заметный след в летописи республики.
«Скорблю вместе с жителями Башкортостана, прошу передать семье и близким слова сочувствия и поддержки, пожелания мужества и стойкости в эти печальные дни», — написал Рустам Минниханов.
Отправил телеграмму в столицу Башкирии и спикер Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба.
«В Республике Абхазия с прискорбием узнали о кончине председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константина Борисовича Толкачёва, — пишет Лаша Ашуба. — С тяжёлым чувством невосполнимой утраты от имени Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия направляю наши глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным, друзьям и коллегам Константина Борисовича. Он был большим другом Республики Абхазия и внес большой личный вклад в укрепление сотрудничества Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан с Народным Собранием — Парламентом Республики Абхазия. Светлая память о Константине Борисовиче Толкачеве навсегда сохранится в наших сердцах».
В Госсобрание Башкирии продолжают поступать слова соболезнования в связи с уходом из жизни Константина Толкачёва. Как сообщает пресс-служба парламента республики, телеграммы направили председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, почётный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, и. о. председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, председатель петербургского парламента Александр Бельский, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих, председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников и другие.
Напомним, Константина Толкачёва не стало 4 мая. Печальную новость о его кончине на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Прощание с Константином Толкачёвым состоится в Уфе 6 мая. Траурная церемония пройдёт в здании Госсобрания Башкирии, сообщал «Башинформ».