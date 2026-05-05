В Башкирию поступают соболезнования в связи с кончиной спикера Госсобрания

Одной из первых в Уфу отправила телеграмму председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пишет, что очень опечалена известием о кончине Константина Толкачёва. По её словам, Константин Борисович был талантливым руководителем, компетентным и опытным государственным деятелем, который всегда думал о России и судьбе страны.