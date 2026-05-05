НГЛУ им. Добролюбова предложил студентам отправиться на СВО

5,5 млн рублей в год предлагают студентам НГЛУ им. Добролюбова за службу по контракту в войсках беспилотных систем. Соответствующее объявление появилась в соцсетях нижегородского вуза.
Студенты и сотрудники вуза могут сразу получить единовременную выплату в 2,5 млн рублей. В эту сумму входят федеральная, региональная и муниципальная выплаты размером в 2,1 млн. рублей, а также отдельная выплата в 400 тысяч рублей от НГЛУ.
Помимо этого, военнослужащие будут ежемесячно получать зарплату. В первые три месяца, когда каждый проходит обязательное обучение, она будет составлять от 50 до 60 тысяч рублей, далее до окончания службы — до 300 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные премии за боевые заслуги, достижения и подбитую технику — от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.
Контракт заключается сроком на 1 год (включая 3 месяца на обучение). Для военнослужащих войск беспилотных систем, срок контракта которых истек, гарантируется увольнение с военной службы при нежелании заключать новый контракт.
«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, вправе поступить на военную службу по контракту взамен военной службы по призыву. При этом военная служба по контракту в течение 1 года засчитывается за военную службу по призыву», — пояснили в вузе.
