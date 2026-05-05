Родители школьников в Серноводском районе Чечни попробовали сдать ЕГЭ

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями» прошла в Серноводском районе Чечни в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие 16 родителей выпускников из всех школ Серноводского района, которые прошли всю процедуру единого государственного экзамена (ЕГЭ) — от рамки металлодетектора до получения результатов. Участникам акции был предложен сокращенный вариант экзаменационной работы по русскому языку, структурированный аналогично настоящему ЕГЭ.
Главная цель акции — снять психологическое напряжение перед экзаменационной кампанией. Организаторы наглядно продемонстрировали, что соблюдение регламента и спокойная подготовка — залог успешной сдачи экзаменов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.