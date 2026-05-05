До конца года подсветка появится на более чем 130 зданиях в Москве

Особенно выразительна подсветка на храмах и церквях благодаря их архитектурным особенностям. В этом году она появится еще на шести таких объектах, в том числе на колокольне храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице. Кроме того, подсветку смонтируют на 22 жилых домах на Профсоюзной улице, где в прошлом году провели благоустройство.