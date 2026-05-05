До конца года подсветка появится на более чем 130 зданиях в Москве

Архитектурно-художественную подсветку до конца 2026 года установят на более чем 130 зданиях в Москве, сообщил заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Подобные проекты по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Качественное освещение — необходимое условие комфортной и безопасной городской среды. Продолжаем масштабные мероприятия по оборудованию архитектурно-художественной подсветкой ряда важных столичных объектов. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство», — отметил Петр Бирюков.
Подсветка появится на зданиях школ, в которых проходит реконструкция, на высотке у станции метро «Красные Ворота», главном корпусе Российского государственного гуманитарного университета на Миусской площади, пожарной каланче на Русаковской улице, а также на ряде других строений.
Особенно выразительна подсветка на храмах и церквях благодаря их архитектурным особенностям. В этом году она появится еще на шести таких объектах, в том числе на колокольне храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице. Кроме того, подсветку смонтируют на 22 жилых домах на Профсоюзной улице, где в прошлом году провели благоустройство.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.