Нижегородца приговорили к пяти годам за 341 мошенничество с перерасчетом пенсий

Николая Щербакова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода признали виновным в 341 эпизоде мошенничества с перерасчетом пенсий. Ему назначили пять лет колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе областного суда.

Источник: Коммерсантъ

Подсудимый заключал с потерпевшими договоры для перерасчета пенсий в сторону увеличения, при этом никакие услуги он оказывать не собирался. Вину нижегородец признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение и частично возместил ущерб более 100 потерпевшим.

Приговор в законную силу пока не вступил.