Производитель автомобилей Volga выиграл суды за товарные знаки

Арбитражные суды рассмотрели иски АО «Производство легковых автомобилей», которое планирует выпускать в Нижнем Новгороде автомобили под брендом Volga, к предпринимателям и компаниям из Московской и Ростовской областей о компенсациях за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Еще два иска к организациям из Москвы и Владимира пока не рассмотрены. Это первые и пока единственные арбитражные разбирательства акционерного общества, все они касаются защиты интеллектуальной собственности, следует из картотеки судов.