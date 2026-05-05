Апелляция отправила в колонию экс-главу Индустриального района Перми

Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры, которая оспаривала приговор бывшему главе Индустриального района Дмитрию Дробинину. Судом первой инстанции он был признан виновным в мошенничестве и получении взятки от предпринимателя, и в марте этого года приговорен к штрафу в размере 1,8 млн руб. Также он лишен права занимать должности на госслужбе в течение четырех лет.