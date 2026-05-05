Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех округах Прикамья открыли новые женские консультации

На создание модульных медицинских объектов потратили 85 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Краевые власти сообщил об открытии новых женских консультаций в Куеде, Очере, Карагае и Верещагино. Общая стоимость модульных медицинских объектов составила 85 млн руб.

В женских консультациях создали комфортные условия для проведения профилактических осмотров. Они оснащены передовым оборудованием, прием ведут квалифицированные акушеры-гинекологи. По информации краевого Минздрава, в Верещагино для пациенток установили аппараты УЗИ и КТГ для пренатальной диагностики. В ближайшее время начнут работу аппараты ЭКГ и СМАД для суточного мониторирования артериального давления.

Еще одним важным направлением новых женских консультаций является помощь парам, столкнувшимся с бесплодием. При выявлении заболеваний репродуктивной системы, женщины смогут проходить регулярное диспансерное наблюдение для выявления и лечения патологии.

С учетом новых объектов в Прикамье теперь работает сеть из 35 женских консультаций, включая восемь — в сельской местности.