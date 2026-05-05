Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону у двух школьников выявили туберкулез

В Ростове-на-Дону у двух учеников школы № 61 был выявлен туберкулез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.

В Ростове-на-Дону у двух учеников школы № 61 был выявлен туберкулез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что заболевание обнаружилось в ходе планового обследования, которое проводилось в феврале и марте текущего года. Дети были госпитализированы, а в учебном заведении и по месту их жительства проводилась дезинфекция.

Уточняется, что лица, контактировавшие с заболевшими, также были обследованы. Новых случаев туберкулеза не зафиксировано.

В министерстве отметили, что риска для здоровья учащихся и сотрудников школы № 61 нет. Образовательное учреждение продолжает работать в штатном режиме.