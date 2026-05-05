В Ростове-на-Дону у двух школьников выявили туберкулез

В Ростове-на-Дону у двух учеников школы № 61 был выявлен туберкулез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что заболевание обнаружилось в ходе планового обследования, которое проводилось в феврале и марте текущего года. Дети были госпитализированы, а в учебном заведении и по месту их жительства проводилась дезинфекция.
Уточняется, что лица, контактировавшие с заболевшими, также были обследованы. Новых случаев туберкулеза не зафиксировано.
В министерстве отметили, что риска для здоровья учащихся и сотрудников школы № 61 нет. Образовательное учреждение продолжает работать в штатном режиме.