В ГИБДД Прикамья опровергли слухи о штрафах за отсутствие знаков остановки

Госавтоинспекция Пермского края опровергла слухи о новых штрафах за отсутствие знака аварийной остановки.
В соцсетях распространилась информация о якобы введённых штрафах за отсутствие в машине знака аварийной остановки. Авторы писали, что его размер составил от 500 до 1000 рублей.
Однако в ГИБДД опровергли фейковую информацию. В ведомстве объяснили, что никаких изменений в законодательстве не произошло. Новых штрафов за отсутствие знака не вводили.
Тем не менее, сам знак остаётся обязательным — по правилам дорожного движения он должен быть в каждой машине. При ДТП или вынужденной остановке он предупреждает других водителей об опасности.