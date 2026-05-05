Работодатели Красноярского края присоединились к всероссийскому опросу

Участниками Всероссийского опроса службы занятости стали уже 3,5 тыс. работодателей Красноярского края. Опрос проводится в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
«По результатам мы получим четкие ориентиры для системы подготовки кадров. С учетом мнения работодателей будет сформирован актуальный запрос на отдельные специальности, выстроены эффективные программы переобучения», — подчеркнул руководитель агентства Виктор Новиков.
Всероссийский опрос работодателей проводится в формате онлайн-анкетирования. При его прохождении рекомендуют учитывать мероприятия по повышению производительности труда и технологии искусственного интеллекта, которые будут внедрены предприятиями.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.